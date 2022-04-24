Павло Ткачук: «Свято Великодня ми змушені зустрічати у стані війни»

Начальник Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного Павло Ткачук про 60 добу протистояння вторгнення рф в Україну:

«Дорогі друзі!

Рівно два місяці тому росія розпочала повномасштабне воєнне вторгнення до України.

60 добу захисники України, весь наш народ, цивілізований світ стримують кремлівських загарбників.

На жаль, сьогоднішнє свято Великодня ми змушені зустрічати у стані війни…

Сьогодні ми не проводимо гучних святкувань та не маємо традиційних великодніх вихідних. Сьогодні під проводом Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Христа, який воскрес із мертвих, ми робимо усе можливе, аби зберегти нашу державу, аби вигнати ворога зі святої української землі та відновити Україну.

Це величне свято засвідчує для кожного з нас неминуче торжество справедливості та перемогу добра над злом. I сьогодні, у час війни, усвідомлення цієї істини слугує кожному українцю невичерпним джерелом сил у боротьбі за Свободу та Незалежність України.

Бажаю Вам Божої благодаті, яка принесе у Ваші сім’ї благополуччя та достаток.

Щиро зичу Вам та всьому українському народові Перемоги та Миру!

Христос Воскрес! Слава Україні!»

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