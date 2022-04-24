На Київщині за добу знешкодили 360 вибухонебезпечних предметів

Рятувальники обстежили три райони Київщини і знешкодили 360 вибухонебезпечних предметів. Про це повідомив очільник ОВА Олександр Павлюк.

Так, у суботу, 23 квітня, рятувальники обстежували:

Бучанського району: Буча, Качали, Мирча, Мощун, Гостомель, Здвижівка, Ірпінь, Мощун, Шпитьки, Любимівка, Наливайківка, Раска, Поташня, Гаврощина, Шибене, Нове Залісся;

Броварського району: Русанів, Підлісся, Світильня, Перше Травня, Зоря, Семиполки, Богданівка, Велика Димерка, Лук’янівка, Мокрець;

Вишгородського району: Іванків, Димер, Гута Межигірська, Литвинівка, Нові Петрівці, Лютіж, Сидоровичі, Розважів, Жерева.

Загалом, за весь час роботи рятувальники знешкодили 21 789 вибухонебезпечних предметів.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.