На Херсонщині ЗСУ взяли під контроль вісім населених пунктів

Підрозділи ЗСУ встановили контроль з позицій спостережних постів у вісьмох населених пунктах Херсонської області. Про це повідомляє оперативне командування «Південь» на сторінці у Facebook.

Так, українські військові відновили контроль над населеними пунктами Херсонщини.

«Напередодні фейкового референдуму ворог намагався активізуватися. Спроби штурмувати в напрямку Олександрівки та Таврійського успіхів не мали. Намагання заволодіти Миколаївкою також виявилися не вдалими. Підрозділи ЗСУ відбили атаку противника», – йдеться в повідомленні.

Також ЗСУ уразили ворога в районі Киселівки. Окупанти рухалися в бік Посад-Покровського, але були змушені відійти в бік Чорнобаївки.

За даними оперативного командування «Південь», загальні втрати противника складають 74 людини й 13 одиниць техніки, серед яких 2 танки, система реактивного залпового вогню, 6 одиниць броньованої та інженерної техніки, 4 БПЛА-розвідники.

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