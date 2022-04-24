На Донеччині вранці окупанти вбили двох дітей

Російські окупанти вбили двох дітей з Очеретинської громади на Донеччині. Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

У неділю, 24 квітня, росіяни вбили двох дівчаток п’яти та чотирнадцяти років. Будинок, де жила їхня родина, повністю зруйновано.

«Життя двох дітей з Очеретинської громади забрали російські окупанти цього великоднього ранку», – йдеться в повідомленні.

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