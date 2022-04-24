Макрон виграє президентські вибори у Франції

За оцінками соціологів з Ipsos Sopra-Steria, в другому турі виборів президента Франції, що відбувся у неділю, 24 квітня 2022 року, Макрон набрав 58,2% голосів виборців. Таке повідомлення оприлюднило французьке суспільне мовлення FranceInfo, пише УНІАН.

«Марін Ле Пен покращила свій результат 2017 року на 8%, але все одно залишилася позаду з 41,8% голосів», – зазначається у повідомленні.

Результати екзит-полів почали оголошувати о 20:00 за Парижем (о 21:00 за Києвом).

Таким чином Макрон у віці всього 44 років стане наймолодшим президентом, повторно обраним на посаду з моменту введення загального прямого виборчого права в 1962 році. У 2017 році Макрон переміг із різницею 66% на 34%.

Проросійська кандидатка Ле Пен заявила, що визнає свою поразку на виборах президента Франції та все ж назвала свій результат успіхом.

У першому турі, який відбувся 10 квітня, за лідера ультраправого “Національного об’єднання” Марін Ле Пен проголосували 23,15% виборців, за Макрона – 27,85%.

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