Глава МЗС Австрії виступив проти вступу України в ЄС

Глава МЗС Австрії Александр Шалленберг вважає, що Україні не варто надавати статус кандидата на вступ до ЄС. Про це пише видання Heute.

Так, австрійський дипломат заявив, що Україні не варто ставати членом ЄС, а слід обрати «інший шлях». За його словами, повинні бути також інші моделі, ніж вступ України до ЄС – долучення до Єдиної економічної зони ЄС або просто збереження чинного рівня Угоди про асоціацію.

Шалленберг аргументує це тим, що є держави Західних Балкан, які проходили значно довший шлях до отримання статусу кандидата.

Зауважимо, нещодавно було проведено опитування, яке показую, що австрійці думають про політику уряду щодо України. Так, 40% громадян вважають дії уряд «в цілому правильними», 23% – занадто проукраїнськими, а 17% – занадто проросійськими.

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