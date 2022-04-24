До Львова привезли Благодатний вогонь з Єрусалиму

У неділю, 24 квітня, до Львова привезли Благодатний вогонь з Храму Гробу Господнього в Єрусалимі. Лампадки передали у три храми міста. Про це повідомив начальник міського департаменту гуманітарної політики Євген Бойко.

Цієї вночі, в прикордонному з Польщею Яготині представники Львівського духовенством ПЦУ разом з митрополитом Луцьким Михаїлом отримали Благодатний вогонь з Храму Гробу Господнього у Єрусалимі.

Вранці лампадки з вогнем доставили у Собор святого Юра та кафедральні православні храми – Собор Покрови Пресвятої Богородиці на Грушевського та Успенську церкву на Руській. Впродовж дня люди зможуть отримати частку Благодатного вогню у цих храмах.

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