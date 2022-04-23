В Бучі виявили понад 4 сотні загиблих

У Бучі на Київщині виявили вже 412 тіл мирних мешканців. Про це повідомляє міський голова Анатолій Федорук.

Станом на ранок суботи, 23 квітня, у Бучі знайшли 412 українці, вбитих російськими окупантами. Наразі ця цифра ще не є остаточною.

За словами мера, в окрему справу взята братська могила біля церкви Андрія Первозваного, звідки дістали 117 загиблих, зокрема 30 жінок та двох дітей.

«Там є вбиті, застрелені і закатовані окупантами, є обгорілі тіла цивільних громадян. Є пацієнти лікарні, яких не змогли поховати після 24 лютого, бо росіяни не пускали ритуальну службу на цвинтар. Є кілька хлопців із ЗСУ», – йдеться в повідомленні.

Наразі проводиться ідентифікація загиблих. Біля моргу працює Інформаційний центр, який допомагає родичам знайти, опізнати та поховати рідних. Окрім того, інформацію можна отримати у колцентрі та волонтерів у ЦНАПі, які надають інформацію за номером телефону: +380683282892.

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