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Українців закликають бути обережними з месенджерами на Великдень

Анастасія Диняк

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Держспецзв’язку попереджає українців про небезпеку у месенджерах, пов’язану з привітаннями зі святом Великодня. Про це повідомляють у Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

Так, користувачів соціальними мережами закликають:

  • не переходити за будь-якими посиланнями, отриманими від незнайомців. Навіть якщо на перший погляд здається, що це звичайні вітальні листівки чи святкове відео;
  • це стосується й повідомлень від знайомих. Люди можуть не знати, що розповсюджують шкідливе посилання чи вкладення;
  • бути обережними з розсиланнями з обіцянками грошових виплат або іншої «допомоги до свят». Перевіряти таку інформацію потрібно в офіційних джерелах.

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