У ПриватБанку можливі затримки в роботі

ПриватБанк попередив про можливі затримки та перебої в роботі через збій. Про це повідомили на сторінці установи у Twitter.

У суботу, 23 квітня, клієнти можуть зіткнутися з проблемами в роботі сервісів ПриватБанку.

«На каналах зв‘язку стався збій. Через це сьогодні можливі перебої та затримки в роботі сервісів банку, мережі банкоматів й оплатами картками через торгові термінали», – йдеться в повідомленні.

Фахівці вже намагаються відновити стабільну роботу. Про причину збою не повідомляється.

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