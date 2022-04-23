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Сьогодні спробують відкрити «зелений» коридор з Маріуполя

Анастасія Диняк

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У суботу, 23 квітня, знову буде спроба евакуювати жінок, дітей та осіб похилого віку з заблокованого росіянами Маріуполя. Про це повідомила міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

За словами Верещук, евакуація має початися приблизно о 12:00. Людей збирають на кільці біля торговельного центру «Порт-Сіті». Гуманітарний коридор працює в напрямку Запоріжжя через Мангуш, Бердянськ, Токмак, Оріхів.

Також вона наголосила, що окупанти спробують вивезти українців на територію Росії.

«Щойно отримали інформацію, що окупанти можуть намагатися паралельно з нами організувати свій коридор для евакуації в Росію», – йдеться в повідомленні.

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