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Росіяни вбили понад 2 сотні дітей в Україні

Анастасія Диняк

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Станом на ранок суботи, 23 квітня, російські військові вбили 208 дітей в Україні, ще 387 зазнали поранень. Про це повідомив Офіс генпрокурора на своєму каналі у Telegram.

Правоохоронці відзначають, що ці дані не є остаточними, оскільки триває робота з їх встановлення жертв в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій – 120, Київській – 113, Харківській – 91, Чернігівській – 66, Миколаївський – 41, Луганській – 37, Запорізькій – 25, Херсонській – 44, столиці – 16, Сумській – 17, Житомирській – 15 областях.

У середу, 20 квітня, внаслідок ворожого обстрілу Пологівського району Запорізької області отримала поранення 5-річна дитина.

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