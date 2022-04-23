Росія втратила понад 330 літаків та гелікоптерів

Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні вже близько 21 600 військових, 177 літаки та 154 гелікоптери. Про це йдеться у Facebook Генштабу ЗСУ.

З 24 лютого до 23 квітня загальні втрати Росії становлять:

особового складу ‒ 21 600 осіб,

танків ‒ 854 од,

бойових броньованих машин ‒ 2 205 од,

артилерійських систем – 403 од,

РСЗВ ‒ 143 од,

засоби ППО ‒ 69 од,

літаків – 177 од,

гелікоптерів – 154 од,

автомобільної техніки ‒ 1 543 од,

кораблі /катери ‒ 8 од,

цистерн з ПММ ‒ 76,

БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 182,

Спеціальна техніка ‒ 27,

Пускові установки ОТРК/ТРК ‒ 4.

У Генштабі додають, що дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

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