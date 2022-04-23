Росія втратила понад 330 літаків та гелікоптерів

Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні вже близько 21 600 військових, 177 літаки та 154 гелікоптери. Про це йдеться у Facebook Генштабу ЗСУ.
З 24 лютого до 23 квітня загальні втрати Росії становлять:
особового складу ‒ 21 600 осіб,
танків ‒ 854 од,
бойових броньованих машин ‒ 2 205 од,
артилерійських систем – 403 од,
РСЗВ ‒ 143 од,
засоби ППО ‒ 69 од,
літаків – 177 од,
гелікоптерів – 154 од,
автомобільної техніки ‒ 1 543 од,
кораблі /катери ‒ 8 од,
цистерн з ПММ ‒ 76,
БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 182,
Спеціальна техніка ‒ 27,
Пускові установки ОТРК/ТРК ‒ 4.
У Генштабі додають, що дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.
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Анастасія Диняк