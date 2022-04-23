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Під Маріуполем загинули майже усі «народні міліціонери ДНР»

Анастасія Диняк

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Більшість «народних міліціонерів» самопроголошеної «ДНР» загинули у боях під Маріуполем. Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

На Донеччині поблизу Маріуполя у боях був залучений  весь особовий склад так званої «МВС ДНР». Включно з військовослужбовцями «внутрішніх військ ДНР» і курсантами «Донецької академії МВС».

За даними Генштабу, на Маріупольському напрямку загинули близько 1 000 осіб, ще понад 2 800 зазнали поранень. На інших напрямках ЗСУ ліквідували близько 500 осіб, ще приблизно 2 100 – травмовані.

«Брак «правоохоронців» призвів до погіршення ситуації з підтримкою «громадського правопорядку» і значно ускладнив подальшу примусову мобілізацію», – йдеться в повідомленні.

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