Окупанти закінчили перегрупування військ

Ворог закінчив перегрупування військ і готується до масштабного наступу. Про це повідомили в Головному управлінні розвідки МОУ.

Наразі російські військові намагаються визначити найбільш вразливі місця ЗСУ, щоб почати новий наступ. За даними розвідки, найбільше окупанти зосереджені на Донецькому напрямку.

«Противник закінчує перегрупування військ. Всі батальйонно-тактичні групи, які до цього часу були зосереджені на території білорусі, біля наших північних кордонів, зараз перекидаються на схід України. Це по-перше. А по-друге, противник зараз по всіх напрямках намагається визначити найбільш вразливі місця Збройних Сил України для того, щоб почати широкомасштабний наступ і закріпити свій успіх, насамперед у Донецькому операційному районі», – йдеться в повідомленні.

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