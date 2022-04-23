Окупанти розігнали маріупольців, які чекали на евакуацію

23 квітня російські окупанти зірвали заплановану евакуацію з Маріуполя, розігнавши близько 200 мешканців міста, які чекали на автобуси. Про це в Телеграм заявив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

За його інформацією, об 11:00 год. біля ТЦ «Порт-Сіті» зібралося близько 200 маріупольців, які чекали на евакуацію в Запоріжжя. Замість обіцяних російською стороною автобусів, до маріупольців під’їхали російські військові і наказали розходитися, тому що «зараз буде обстріл».

«Фактично, із застосуванням примусу в грубій формі людей було розігнано. Автобуси так і не було подано для евакуації», – повідомив Андрющенко.

Радник мера заявляє, що водночас з цим окупанти подали автобуси на точку біля ТЦ «Метро», що розташований поруч місця узгодженої точки евакуації. Маріупольців посадили в автобуси і заявили, що «евакуація» буде лише в окупований Докучаєвськ. Права покинути автобус людям не дали. У відповідь на запитання, чому так, пролунала чергова брехня: «націоналісти обстріляли точку евакуації».

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