Окупанти обстріляли Попасну

У п’ятницю, 22 квітня, російські окупанти найбільше на Луганщині обстрілювали Попасну. Є загиблі. Про це повідомив голова Луганської ОА Сергій Гайдай.

Так, росіяни протягом 22 квітня 12 разів обстрілювали Луганщину. Найбільше відкривали вогонь по Попасній. Ворног здійснив п’ять артилерійських атак.

Внаслідок обстрілів загинув 66-річний мирний мешканець, його жінку поранено. Також ще один чоловік отримав несумісні з життям поранення.

Щодо пошкоджень цивільної інфраструктури – зафіксовані руйнування будинків в Попасній, Лисичанську та Новодружеську.

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