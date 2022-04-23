Нідерланди визнали банкрутом дочірню компанію російського «Альфа-банку»

Нідерландський суд визнав банкрутом російський Торговий банк Амстердама (ATB), який потрапив під санкції через повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Про це пише Радіо Свобода.

Так, у п’ятницю, 22 квітня, окружний суд Амстердама виніс рішення, яке підтвердив центральний банк Нідерландів. Банк АТВ, який є дочірньою компанією російського «Альфа-банку», визнали банкротом.

У заяві йдеться, що банк, заснований у 1994 році, мав близько 23 000 клієнтів, більшість з яких – нідерландці, близько шести тисяч – німці. Центробанк уточнює, що вкладники ATB отримають до 100 тисяч євро кожен у рамках системи гарантування вкладів Нідерландів.

У АТВ підтвердили банкрутство і наголосили, що санкції США та Великої Британії «спричинили операційні труднощі».

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.