ОСТАННІ НОВИНИ

Нідерланди визнали банкрутом дочірню компанію російського «Альфа-банку»

Анастасія Диняк

|

Нідерландський суд визнав банкрутом російський Торговий банк Амстердама (ATB), який потрапив під санкції через повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Про це пише Радіо Свобода.

Так, у п’ятницю, 22 квітня, окружний суд Амстердама виніс рішення, яке підтвердив центральний банк Нідерландів. Банк АТВ, який є дочірньою компанією російського «Альфа-банку», визнали банкротом.

У заяві йдеться, що банк, заснований у 1994 році, мав близько 23 000 клієнтів, більшість з яких – нідерландці, близько шести тисяч – німці. Центробанк уточнює, що вкладники ATB отримають до 100 тисяч євро кожен у рамках системи гарантування вкладів Нідерландів.

У АТВ підтвердили банкрутство і наголосили, що санкції США та Великої Британії «спричинили операційні труднощі».

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Великдень під час війни: як відбудуться освячення кошиків та богослужіння у Львові
Ольга ДЕНИСЯКА
Великдень під час війни: як відбудуться освячення кошиків та богослужіння у Львові

Цьогоріч Великдень у Львові буде особливим: традиційних нічних богослужінь не буде, а гаївки пройдуть у значно скромнішо...

Журналісти знайшли окупанта і дружину, яка «дозволила» йому ґвалтувати українок
Наталя Дуляба
Журналісти знайшли окупанта і дружину, яка «дозволила» йому ґвалтувати українок

Журналісти-розслідувачі проєкту «Схеми» спільно з російською редакцією Радіо Свобода ідентифікували російського військов...

Великодні богослужіння у римо-католицьких храмах Львова: розклад
Наталя ДУЛЯБА
Великодні богослужіння у римо-католицьких храмах Львова: розклад

Вже цієї неділі, 17 квітня, християни західного обряду відзначатимуть Великдень. У Львові святкові служби відбудуться у ...

«АТБ» допоможе волонтерським рухам безкоштовно доставити гуманітарні вантажі
Анастасія ПИЖ
«АТБ» допоможе волонтерським рухам безкоштовно доставити гуманітарні вантажі

Найбільший український національний ритейлер «АТБ» впровадив можливість оперативної безоплатної доставки гуманітарних ва...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів