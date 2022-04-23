ОСТАННІ НОВИНИ

На Львівщині відновили комендантську годину у Великодню ніч

Анастасія Диняк

|

У зв’язку з новими розвідданими, на Львівщині відновили дію комендантської години у Великодню ніч з 23 на 24 квітня. Про це повідомив голова ОВА Львівської області Максим Козицький.

Так, комендантська година діятиме з 23:00 23 квітня до 05:00 24 квітня. В усіх храмах Львівщини нічні Богослужіння переносять на вранішні години.

«У відповідності до нових розвідданих, а також інформації про можливу діяльність диверсійних груп на території області, ухвалено рішення про відновлення комендантської години у Великодню ніч», – йдеться у повідомленні.

Надалі щодня комендантська година триватиме з 23:00 до 05:00.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Великдень під час війни: як відбудуться освячення кошиків та богослужіння у Львові
Ольга ДЕНИСЯКА
Великдень під час війни: як відбудуться освячення кошиків та богослужіння у Львові

Цьогоріч Великдень у Львові буде особливим: традиційних нічних богослужінь не буде, а гаївки пройдуть у значно скромнішо...

Журналісти знайшли окупанта і дружину, яка «дозволила» йому ґвалтувати українок
Наталя Дуляба
Журналісти знайшли окупанта і дружину, яка «дозволила» йому ґвалтувати українок

Журналісти-розслідувачі проєкту «Схеми» спільно з російською редакцією Радіо Свобода ідентифікували російського військов...

Великодні богослужіння у римо-католицьких храмах Львова: розклад
Наталя ДУЛЯБА
Великодні богослужіння у римо-католицьких храмах Львова: розклад

Вже цієї неділі, 17 квітня, християни західного обряду відзначатимуть Великдень. У Львові святкові служби відбудуться у ...

«АТБ» допоможе волонтерським рухам безкоштовно доставити гуманітарні вантажі
Анастасія ПИЖ
«АТБ» допоможе волонтерським рухам безкоштовно доставити гуманітарні вантажі

Найбільший український національний ритейлер «АТБ» впровадив можливість оперативної безоплатної доставки гуманітарних ва...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів