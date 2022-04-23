На Львівщині відновили комендантську годину у Великодню ніч

У зв’язку з новими розвідданими, на Львівщині відновили дію комендантської години у Великодню ніч з 23 на 24 квітня. Про це повідомив голова ОВА Львівської області Максим Козицький.

Так, комендантська година діятиме з 23:00 23 квітня до 05:00 24 квітня. В усіх храмах Львівщини нічні Богослужіння переносять на вранішні години.

«У відповідності до нових розвідданих, а також інформації про можливу діяльність диверсійних груп на території області, ухвалено рішення про відновлення комендантської години у Великодню ніч», – йдеться у повідомленні.

Надалі щодня комендантська година триватиме з 23:00 до 05:00.

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