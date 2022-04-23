На Харківщині діють підрозділи, які були в Бучі

Поблизу Ізюму на Харківщині помітили російські підрозділи бригади, яка вчиняла звірства над цивільними в Бучі на Київщині. Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

Так, підрозділи 64-ї окремої мотострілецької бригади, які катували та вбивали мирних мешканців Бучі, тепер діють в районі Ізюму на Харківщині. За наявною інформацією, у російських підрозділах вже є втрати.

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