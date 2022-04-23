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На Донбасі відбили 12 атак російських окупантів

Ольга Денисяка

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Упродовж  23 квітня на Донецькому та Луганському напрямках українські захисники успішно відбили 12 атак ворога та завдали втрат російським окупантам. Про це йдеться у Facebook ООС.

Так, військовослужбовці Об’єднаних сил знищили чотири танки, п’ять артилерійських систем, п’ятнадцять одиниць броньованої техніки, одну бойову броньовану машину та чотири одиниці автомобільної техніки.

Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили один літак (Су-25), одну крилату ракету та три безпілотні літальні апарати типу «Орлан-10».

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