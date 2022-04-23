Маріупольців примусово мобілізують до армії «ДНР»

Влада Маріуполя отримала перші підтвердження про примусову мобілізацію чоловік до армії так званої «ДНР». Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

Так, мешканців Маріуполя змушують воювати проти своєї країни. Переважно «мобілізують» молодих чоловіків до 40 років.

«Надходять повідомлення про посилення суцільної фільтрації чоловіків в приватному секторі Кальміуського та Лівобережного районів. Отримано перші підтвердження примусової мобілізації», – йдеться в повідомленні.

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