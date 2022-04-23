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Якою буде погода на Львівщині на Великдень

Ольга Денисяка

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На Великдень на Львівщину прийде незначне потепління. Незважаючи на нічні заморозки, вдень 24 квітня стовпчики термометрів піднімуться до 18° тепла Про йдеться у Facebook Львівського гідрометеоцентру.

Синоптики кажуть, що Великодні свята порадують теплом. Надходження теплих повітряних мас з південного заходу та півдня принесуть підвищення температури повітря. Проте дощі і надалі продовжуватимуть падати кожного дня, а в понеділок можливі навіть грози.

На Великдень, 24 квітня, на Львівщині буде хмарно з проясненнями. Вночі без опадів, вдень короткочасний дощ. Вночі та вранці місцями туман видимістю 200 – 500 м. Вітер південний, 5 – 10 м/с.

Температура вночі становитиме 1 – 6° тепла, подекуди на поверхні ґрунту та в повітрі заморозки 0 – 2°, вдень 13 – 18° тепла.

У понеділок, 25 квітня, теж буде хмарно з проясненнями. Вночі без істотних опадів, вдень короткочасні дощі, місцями грози. Вітер південний з переходом на північно-західний, 9 – 14 м/с. Температура вночі 5 – 10° тепла, вдень 16 – 21° тепла.

У вівторок, 26  квітня, також хмарно з проясненнями. Вночі місцями невеликий дощ, вдень без опадів. Вітер північно-західний, 7 – 12 м/с. Температура вночі 3 – 8° тепла, вдень 9 – 14° тепла.

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