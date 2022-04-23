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Чернігівщину знову обстріляли з території Росії

Анастасія Диняк

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Після витіснення окупантів з Чернігівської області, вони вже вчетверте відкрили вогонь з території Росії. Про це повідомили у Держприкордонслудбі.

У п’ятницю, 22 квітня, з території РФ було випущено близько десяти гранат з автоматичного гранатомета. Вони розірвалися неподалік прикордонного села Сеньківка. Унаслідок обстрілів ніхто не постраждав.

«Це вже четвертий зафіксований прикордонниками обстріл Чернігівщини з російської території після того як Сили оборони України витіснили загарбників з області. Два з трьох попередніх обстрілів ворог також цілив на ділянку кордону поблизу Сеньківки, але минулі рази з мінометів», – йдеться в повідомленні.

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