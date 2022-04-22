Війна в Україні: кількість поранених дітей зросла до 386

Щонайменше 594 дитини постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії рф. Станом на ранок 22 квітня офіційне число жертв-дітей не змінилося – 208. Зросла кількість поранених – 386. Про це йдеться у Facebook Офісу генпрокурора.

Згідно з даними ювенальних прокурорів, найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 120, Київській – 113, Харківській – 91, Чернігівській – 66, Херсонській – 44, Миколаївській – 41, Луганській – 37, Запорізькій – 25, Сумській – 17, у м.Києві – 16, Житомирській – 15.

20 квітня внаслідок артилерійського обстрілу окупантами в Бахмутському районі Донецької області 16-річний підліток отримав тяжке поранення.

Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 1141 заклад освіти, з них 99 зруйновано повністю.

Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

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