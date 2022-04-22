Українці їдуть додому: у трьох пунктах пропуску в Польщі утворились черги

Усіх, хто найближчим часом збирається їхати в Україну, попереджають про черги, що утворились на пунктах пропуску з боку Польщі. Про це йдеться на сторінці Західного регіонального управління Держприкордонслужби у Facebook.

У п’ятницю, 22 квітня, польські прикордонники фіксують значні черги з автівок на окремих напрямках на виїзд з Польщі до України. Найбільше скупчення наразі є перед такими пунктами пропуску:

Дорогуськ – Ягодин – близько 1000 легкових авто і 150 вантажівок;

Корчова – Краківець – близько 400 легкових авто і 350 вантажівок;

Медика – Шегині – близько 900 легкових авто і 200 вантажівок.

Як кажуть прикордонники, такі черги виникли ситуативно і не залежать від порядку проходження прикордонно-митних процедур. Водночас у завантажених пунктах пропуску збільшили кількість персоналу, який здійснює прикордонні процедури, обладнали додаткові місця для оформлення.

Для швидшого перетину кордону з Польщі до України громадянам рекомендують обирати інші пункти пропуску на спільному кордоні.

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