Українські захисники знищили ще 15 повітряних цілей ворога

21 квітня угруповання Повітряних Сил Збройних Сил України збило 15 повітряних цілей російських окупантів. Про це йдеться у Facebook Командування Повітряних Сил ЗСУ.

Захисники розповідають, що 21 квітня був справді врожайний день для української ППО, адже знищено одразу 15 повітряних цілей.

Дев’ять із них – безпілотники оперативно-тактичного рівня «Орлан-10». Підрозділами зенітних ракетних військ Сухопутних військ знищено шість таких апаратів, ще два «Орлана» із ПЗРК уразили Десантно-штурмові війська та один БпЛА – на рахунку ЗРВ Повітряних Сил.

Майже одночасно на Ізюмському напрямку зенітні ракетні підрозділи повітряного командування «Схід» Повітряних Сил знищили одразу два російські літаки. Попередньо – Су-34 та Су-35. Десантно-штурмові війська доповнили статистику збитих бортів ворога штурмовиком Су-25 та вертольотом Мі-8. Ще один Мі-8 – збили морські піхотинці. До збиття ворожої техніки долучилися воїни Національної гвардії України, які повідомляють про збиття «Алігатора» – вертольота Ка-52 рашистів.

Так, загалом впродовж доби українські захисники знищили:

3 літаки;

3 гелікоптери;

9 БпЛА (ОТР)

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