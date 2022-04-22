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У Харкові спіймали колаборантку, яка здавала окупантам позиції ЗСУ

Наталя Дуляба

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Правоохоронці викрили і затримали 29-річну українку, яка співпрацювала з російськими окупантами і здавала їм позиції ЗСУ і Нацгвардії у Харкові. Про це йдеться на сторінці управління СБУ у Харківській області у Facebook.

Оперативники встановили, що 29-річна українка прибула до Харківської області з тимчасово окупованої території України. За завданням куратора з російських спецслужб жінка встановлювала координати розташування військової та критичної інфраструктури міста, а також місця дислокації сил і підрозділів ЗСУ, Нацгвардії України.

«Зокрема вона передала координати і допомогла ворогу скоригувати вогонь по освітніх, медичних, торгівельних об’єктах та по житлових кварталах у центрі Харкова. Внаслідок ракетних обстрілів, скоригованих інформаторкою, є загиблі та поранені», – кажуть в СБУ.

Під час обшуку за місцем фактичного проживання колаборантки вилучили засоби зв’язку з представниками спецслужб рф, а також значну суму коштів у російських рублях.

Зловмисниці вже оголосили підозру у шпигунстві (ч.3 ст. 114-2 ККУ). Їй загрожує від 8 до 12 років за ґратами.

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