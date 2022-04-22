Суркіса зупинили у «Краківці» з незадекларованими годинниками, – ЗМІ

Нардепа та одного з президентів ФК «Динамо» Григорія Суркіса, який залишив країну на початку війни, зупинили на пункті пропуску «Краковець», коли він намагався знову виїхати з України. Згодом Суркіса випустили з країни, але не дозволили вивезти годинники. Про це повідомляє Українська правда з посиланням на власні джерела у правоохоронних органах.

Журналісти стверджують, що Суркіс вивозив 13 годинників через «зелений коридор». Годинники не були зазначені у декларації. Тому митниця винесла йому відмову щодо вивезення годинників. Якийсь час прикордонники не пропускали Суркіса ні туди, ні назад.

За словами співрозмовника видання, протокол про недекларування не був складений. Суркіс затримали і чекали на рішення про те, пропускати його за кордон чи ні. Джерела у правоохоронних органах стверджують, що Григорій Суркіс в’їхав в Україну 13 квітня о 03:51 через ПП «Краковець» на авто № AA0006OH.

Пізніше журналістам повідомили, що Суркіс уже у Польщі. Годинники залишилися в Україні. Зазначається, що це його особисті годинники – всі вони вказані в електронній декларації, яку він подавав.

Нагадаємо, раніше Державне бюро розслідувань порушило кримінальне провадження щодо інспекторів митного посту «Вилок» Закарпатської митниці, які випустили з України Суркісів без перевірки та декларування.

У Бюро повідомляли, що 26 лютого у зону митного контролю прибули дві автівки, за кермом яких перебували Григорій та Ігор Суркіси з чотирма пасажирами в кожній машині. Інспектори не оглянули багаж та особисті речі, не виконали інші дії передбачені законодавством під час воєнного стану. Суркіси виїхали без декларування готівки на митниці, хоча на угорському митному пункті оформили в себе готівку 17,6 мільйонів доларів.

Разом з Григорієм Суркісом кордон перетнули його два онуки призовного віку. Під час воєнного стану їхній виїзд закордон повинен був бути обмежений, адже вони підлягають військовому обліку.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.