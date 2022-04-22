Сьогодні – Страсна п'ятниця. Традиції та заборони

Страсна п’ятниця – найсуворіший день останнього тижня Великого посту. Згідно з християнським віровченням – це день розп’яття Ісуса Христа. Цьогоріч вона припадає на 22 квітня.

У Страсну п’ятницю Божественна літургія не правиться, натомість читається Євангеліє про Страсті Христові. У середині дня відправляється вечірня з чином виносу плащаниці. Ввечері у Велику п’ятницю в храмах правиться утреня Великої суботи з чином поховання плащаниці.

Страсна п’ятниця – день суворого посту. В цей день потрібно утримуватися від вживання їжі до здійснення церковного обряду виносу Плащаниці. Після цього можна їсти лише хліб і пити лише воду.

Історія Страсної п’ятниці

Страсна п’ятниця присвячена спогадам про страждання Ісуса Христа. Саме в цей день своєю болісною смертю на Голгофі Ісус Христос приніс жертву, відкупляючи нею всі гріхи людські.

У цей день Ісус Христос, засуджений до розп’яття, з терновим вінком на голові ніс свій хрест на Голгофу, де згодом на ньому був розп’ятий.

Згідно з переказами, Ісус провисів на хресті близько шести годин. Останніми його словами були: «Звершилося… Отче! В руки Твої віддаю дух Мій».

Щоб переконатися в смерті розп’ятого, один з вояків проколов його ребро, з якого витекли кров і вода, – за одним із тлумачень, символи майбутніх таїнств Євхаристії та Хрещення.

Що не можна робити у Страсну п’ятницю

В цей день категорично заборонено працювати у домі. Прибирання потрібно закінчити в Чистий четвер.

Ні шити, ні прясти в Страсну п’ятницю не можна. Великий гріх рубати дрова або що-небудь тесати сокирою. Будь-яку працю на землі намагались не робити, бо вважалось, що все що посаджене цього дня не дасть врожаю.

За народним віруванням, у Страсну п’ятницю не можна співати – гріх. Також у Страсну п’ятницю необхідно утриматися від алкоголю і плотських утіх. Люди, які напиваються в цей день, ризикують стати алкоголіками. А зачаті в Страсну п’ятницю діти народжуються хворими або стають злочинцями.

Для збереження здоров’я в цей день необхідно відмовитися від стрижки, фарбування волосся та інших косметичних процедур.

Що можна робити у Страсну п’ятницю

У Страсну п’ятницю християнам варто відвідати богослужіння (на час карантину онлайн – ред.), і помолитися.

Хоча в Страсну п’ятницю не можна працювати, але дозволено випікати паски. У народі кажуть, що випічка, приготовлена у Велику п’ятницю, не зіпсується і не покриється цвіллю, а також буде володіти цілющою силою. Також є народне повір’я для мам – в цей день можна відлучити дитину від грудного вигодовування – такий малюк повинен бути здоровий і сильний.

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