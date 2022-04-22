Олексій Резніков: «ООН потурає російським воєнним злочинам»

Міністр оборони України Олексій Резніков про те, що росія, постійний член Ради Безпеки ООН, вторглась до України і чинить тут свої звірства. Вільний світ має дати тверду відсіч країні-агресору:

«Світ жахнувся через масове вбивство невинних мирних мешканців у Бучі. Російські вояки порушили усі чинні правила і звичаї ведення війни, ґвалтуючи дітей, катуючи жінок і чоловіків, вбиваючи їх пострілами у потилицю. Подібні злочини було скоєно у Харкові, Маріуполі, Чернігові та Краматорську, де російська армія нанесла удар ракетою «Точка-У» по залізничній станції з 4000 мирних громадян, переважно жінок та дітей.

У війні росії проти України загинули також післявоєнні світовий лад та безпека. росія скоїла все те, для попередження чого створювалися міжнародні безпекові інституції. Як може Рада Безпеки ООН, де москва має місце постійного члена, виконувати свою місію з підтримання миру? Про яку безпеку і співробітництво в Європі може йти мова, коли одна з держав-членів ОБСЄ напала на іншу і вбила тисячі мирних громадян? Ці організації не спрацювали. Як Лігу Націй, їх має замінити нова та ефективніша система міжнародних інституцій, здатних слугувати інтересам усіх країн, а не лише великих держав.

Архітектура цієї нової системи має спиратися на досвід України. У 1994 році ми відмовилися від третього у світі ядерного арсеналу, розраховуючи, що підписи світових лідерів на документі чогось важать. Але у 2008 році Німеччина та Франція заблокували наш вступ до НАТО, фактично заохотивши агресора. У серпні 2008 року росія вторглася до Грузії, і світ заплющив очі. У 2014 році Росія атакувала Україну, і світ вирішив не втручатися. Зараз російські бомби стирають з лиця землі наші міста, і світ нездатний це зупинити.

Всьому цьому можна було запобігти, якби Захід запровадив превентивні санкції проти росії та надав Україні достатню кількість оборонних озброєнь, у першу чергу – системи ППО та ПРО. Десятки тисяч українців залишилися б живими.

Відповідь Заходу на вторгнення була занадто повільною. Як заявив президент України Володимир Зеленський, глобальна відповідь на таку кризу повинна бути негайною, протягом 24 годин, а не за тижні чи місяці. Кожен агресор повинен зіткнутися з невідворотним покаранням через механізм превентивних заходів, так званих відкладених санкцій, які затверджуються у мирний час та набувають чинності автоматично.

Російська агресія проти України зробила біженцями близько 4 мільйонів людей. Ми перебуваємо на межі світової продовольчої кризи, що може дестабілізувати Африку та Близький Схід. Допоки росію не зупинять, криза лише поглиблюватиметься, затягуючи сусідів та сприяючи краху економік.

Людина завжди чує відлуння минулого у своєму теперішньому. Я ніколи не любив зрадників і тарганів. Навіть у дитинстві і ті, й ті викликали в мене почуття гидливості. Згодом я змирився з тарганами і вже не ображаюся на їхнє існування, але мої почуття до зрадників так і залишилися незмінними. Це моє єство, так само, як і багатьох людей навколо мене у ці дні. Не можна зламати своє слово. Ти не можеш втекти, коли твоя країна кличе тебе. Ти не можеш зрадити своїх друзів.

Я щодня здійснюю десятки дзвінків, спілкуючись з друзями та колегами з різних країн. І я дуже хочу вірити, що у кожного з них є такі цінності, які вони за жодних обставин не захочуть зрадити. Якщо однією з ваших цінностей є дружба, і ви вважаєте себе другом України, будь ласка, зрозумійте, що час спливає. Нам потрібна допомога, і вона потрібна зараз.

Перш за все, нам потрібне важке озброєння для оборони та звільнення окупованих росією територій. Я знаю, що його можна надати швидко. Все, що потрібно, – це воля зробити це. Якщо ви надасте нам це озброєння, то покажете світу, що ви не боїтеся протистояти злу. Також потрібно запровадити тотальне світове емарго на російські нафту та газ. Також нам потрібні реальні санкції проти російських банківської системи та торгівлі.

Якщо ви це все зробите, російські загарбники будуть вигнані з України за кілька місяців. Якщо ні, війна затягнеться, а держава-терорист російська федерація остаточно зруйнує репутацію глобальних лідерів та заохотить інших негідників перевірити їхню міць. Полум’я війни може перекинутися на інші країни в будь-яку мить, бо владімір путін не зупиниться на Україні.

Перемога України – це єдиний результат, що змусить росію переглянути свою агресивну стратегію. Ми можемо це зробити. Ми вже довели нашу хоробрість. Нам лише потрібні інструменти. Після того, як виконаємо цю роботу, ми зможемо повернутися до важливої справи побудови нової світової архітектури без конструктивних вад минулого.

І, звісно, no fly zone – одне із ключових актуальних питань».

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