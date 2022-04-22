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На Запоріжжі впав літак АН-26: є постраждалі

Ольга Денисяка

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Зранку 22 квітня у Запорізькій області впав літак АН-26, який виконував технічний рейс. Про це йдеться в Телеграмі Запорізької обласної військової адміністрації.

За даними ОВА, літак впав у Вільнянському районі. Внаслідок падіння є постраждалі. Наразі всі обставини з’ясовуються.

«Сьогодні зранку в Вільнянському районі Запорізької області впав літак АН-26. Повітряне судно виконувало технічний рейс. Є постраждалі. Обставини з’ясовуються. Подробиці згодом», – йдеться в повідомленні.

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