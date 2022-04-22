На Харківщині українські захисники знищили ППО ворога

У Харківській області Збройні сили України ліквідували чимало російських окупантів та їхньої техніки. Зокрема, знищили ворожу систему протиповітряної оборони. Про це йдеться у Facebook Державної прикордонної служби України.

Так, на Харківщині прикордонники здобули інформацію про місця зосередження противника в декількох населених пунктах області, зокрема і їхніх засобів ППО та артилерії. Перевіривши ці дані, охоронці кордону одразу передали інформацію побратимам зі Збройних сил України.

Згодом по зазначених координатах наші захисники нанесли вогневе ураження. У підсумку було знищено чимало окупантів, три одиниці РСЗВ та систему ППО.

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