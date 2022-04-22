Максим Козицький: «Маніпуляції з гуманітарною допомогою – фейкова атака на керівництво Львівщини»

Голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький прокоментував інформацію, що нібито він та чиновники ЛОВА причетні до розкрадання гуманітарної допомоги з-за кордону:
«Останнім часом є непоодинокі випадки поширення у засобах масової інформації та соціальних мережах неправдивих даних стосовно неналежної організації поставок та розподілу гуманітарної допомоги, яка надходить в Україну. Зокрема, сюжет луцької ТРК «Аверс» та його поширення львівським виданням «Четверта студія» містять твердження, що я як начальник Львівської ОВА можу бути причетним до розкрадання гуманітарної допомоги від представників Української діаспори у США.
Такий висновок журналісти роблять на підставі приватного коментаря представниці громадської організації «Союз Українок» Зоряни Боднар у соціальних мережах без наведення будь-яких фактів, результатів розслідування чи з’ясування обставин.
Щодо вищевказаних медійних публікацій офіційно заявляю:
- Зараз війна і моя позиція, як і позиція президента, вимагає гостроти та чіткості. Інформація, яку поширили згадані медіа, має всі ознаки фейкової атаки на керівництво адміністрації області.
- Подані «факти» легко перевірити на неправдивість.
- Львівська ОВА за весь воєнний час не отримувала жодних гуманітарних вантажів ні від ГО «Союз Українок», ні від інших юридичних чи фізичних осіб зі США.
- Відповідно, ні я, ні інші посадовці ЛОВА до названих гуманітарних вантажів жодного стосунку не мали і не мають. Це наводить на думку, що сюжет явно носить замовний характер і є яскравим прикладом медіакілерства та маніпулювання громадською думкою.
- Інформація походить від певних політичних кіл, які вже раніше завдавали очевидної шкоди Львову і Львівщині. Окрім намагання нанести репутаційні збитки чинній адміністрації, звинувачення мене та посадовців ЛОВА у прямих маніпуляціях гуманітарною допомогою можуть мати і далекосяжні наслідки підривного характеру. Це буде з’ясовано найближчим часом.
- Закликаємо журналістську спільноту дати належну оцінку діям своїх «колег».
- Усьому світові зрозуміло, що Львівщина є одним із найважливіших регіонів тилового забезпечення України. Дискредитація цієї ролі нашої області може мати стратегічне значення для ворога.
Всім відомо, які зусилля і які кошти росія витрачає на інформаційну війну. Але далеко не завжди відомо, через кого вона діє. Будьмо пильні і розумні – швидше переможемо».
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Наталя Дуляба