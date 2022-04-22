Максим Козицький: «Маніпуляції з гуманітарною допомогою – фейкова атака на керівництво Львівщини»

Голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький прокоментував інформацію, що нібито він та чиновники ЛОВА причетні до розкрадання гуманітарної допомоги з-за кордону:

«Останнім часом є непоодинокі випадки поширення у засобах масової інформації та соціальних мережах неправдивих даних стосовно неналежної організації поставок та розподілу гуманітарної допомоги, яка надходить в Україну. Зокрема, сюжет луцької ТРК «Аверс» та його поширення львівським виданням «Четверта студія» містять твердження, що я як начальник Львівської ОВА можу бути причетним до розкрадання гуманітарної допомоги від представників Української діаспори у США.

Такий висновок журналісти роблять на підставі приватного коментаря представниці громадської організації «Союз Українок» Зоряни Боднар у соціальних мережах без наведення будь-яких фактів, результатів розслідування чи з’ясування обставин.

Щодо вищевказаних медійних публікацій офіційно заявляю:

Зараз війна і моя позиція, як і позиція президента, вимагає гостроти та чіткості. Інформація, яку поширили згадані медіа, має всі ознаки фейкової атаки на керівництво адміністрації області. Подані «факти» легко перевірити на неправдивість. Львівська ОВА за весь воєнний час не отримувала жодних гуманітарних вантажів ні від ГО «Союз Українок», ні від інших юридичних чи фізичних осіб зі США. Відповідно, ні я, ні інші посадовці ЛОВА до названих гуманітарних вантажів жодного стосунку не мали і не мають. Це наводить на думку, що сюжет явно носить замовний характер і є яскравим прикладом медіакілерства та маніпулювання громадською думкою. Інформація походить від певних політичних кіл, які вже раніше завдавали очевидної шкоди Львову і Львівщині. Окрім намагання нанести репутаційні збитки чинній адміністрації, звинувачення мене та посадовців ЛОВА у прямих маніпуляціях гуманітарною допомогою можуть мати і далекосяжні наслідки підривного характеру. Це буде з’ясовано найближчим часом. Закликаємо журналістську спільноту дати належну оцінку діям своїх «колег». Усьому світові зрозуміло, що Львівщина є одним із найважливіших регіонів тилового забезпечення України. Дискредитація цієї ролі нашої області може мати стратегічне значення для ворога.

Всім відомо, які зусилля і які кошти росія витрачає на інформаційну війну. Але далеко не завжди відомо, через кого вона діє. Будьмо пильні і розумні – швидше переможемо».

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