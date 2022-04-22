Лише за день до лікарні в Новоайдарі доставили 220 поранених окупантів

20 квітня до лікарні в Новоайдарі на Луганщині доставили 220 поранених т 50 тіл загиблих російських військових. Про це йдеться у зведенні Генштабу станом на ранок 22 квітня.

У Гетабі розповідають, що противник продовжує зазнавати втрат. За наявною інформацією, 20 квітня цього року, у центральну районну лікарню міста Новоайдар було доставлено чергову партію поранених військовослужбовців збройних сил російської федерації (близько 220 осіб) та понад 50 тіл загиблих загарбників.

Крім того, батальйонна тактична група 136-ї окремої мотострілецької бригади 58 загальновійськової армії Південного військового округу, яка діяла на Курахівському напрямку, зазнала значних втрат в живій силі (до 250 осіб) та втратила до 10 одиниць реактивних і ствольних артилерійських систем.

Також, за наявною інформацією, особовий склад 150-ї мотострілецької дивізії 8-ї загальновійськової армії Південного військового округу, що залучений до бойових дій на території України, не отримав так звані “бойові” кошти за березень місяць. Через що військовослужбовці висловлюють своє невдоволення та обурення.

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