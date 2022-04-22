кремль продовжує зачистку вищого керівництва російської армії та флоту, – розвідка

Після поразки російських окупаційних підрозділів на суходолі та знищення «москва» у кремлі почалася чергова фаза репресій проти командування армії та флоту рф. Про це йдеться на сторінці Головного управління розвідки Міноборони України у Facebook.

Заяву про нові зачистки вищого військового керівництва у росії зробив під час всеукраїнського телемарафону представник української розвідки Вадим Скібіцький.

Так, за даними воєнної розвідки України, усунуто з посади та заарештовано командувача чорноморського флоту адмірала Ігоря Осіпова. Слідчі дії проводяться відносно начальника штабу – першого заступника командувача чф віце-адмірала Сергія Пінчука.

«У зв’язку з незадовільною підготовкою до ведення бойових дій та великими втратами особового складу, озброєння та військової техніки усунуто з посади командувачів 6 армії генерал-лейтенанта Владислава Єршова, 1 танкової армії західного військового округу генерал-лейтенанта Сергія Киселя та одного із заступників командувача», – йдеться у повідомленні.

Також через незадовільне виконання поставлених завдань з посади усунули й командувача 22 АК південного військового округу генерал-майора Аркадія Марзоєва.

Водночас українська розвідка додає, що репресії кремля торкнулися й тилових підрозділів та підрозділів забезпечення. У зв’язку із незадовільною організацією матеріально-технічного забезпечення угруповання військ східного військового округу посади позбувся командир 103 окремої бригади матеріально-технічного забезпечення полковника М. Пономарьова.

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