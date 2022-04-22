Ядерний тероризм росії: над АЕС зафіксували крилаті ракети

Камери спостереження зафіксували, як над Південноукраїнською АЕС пролетіли російські крилаті ракети, що цілком могли влучити у ядерний реактор. Про це йдеться на сторінці управління стратегічних комунікацій ЗСУ у Facebook.

Так, 16 квітня 2022 року над Південноукраїнською АЕС пролетіли три крилаті ракети. Військові припускають, що їх росіяни могли випустити з території білорусі в напрямку Миколаєва. Одну з ракет зафіксували камери спостереження, які розташовані території на станції.

Зі свого боку в «Енергоатомі» наголосили, що ворожі крилаті ракети могли поцілити в ядерний реактор АЕС. А це могло призвести до катастрофічних наслідків.

Такі дії російських військових відомство назвало ядерним тероризмом.

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