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Данія готова підтримати повоєнну розбудову Миколаєва, – Зеленський

Наталя Дуляба

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Прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен під час свого візиту до Києва 21 квітня заявила про готовність держави підтримати повоєнну розбудову Миколаєва та суднобудівної галузі України. Про це у своєму відеозверненні повідомив президент Володимир Зеленський.

«Голова уряду Данії заявила про готовність підтримати програму післявоєнного відновлення України, зокрема відбудови та розвитку Миколаєва та суднобудівної галузі України. Саме цей напрямок відбудови я запропонував Данії, коли звертався до парламенту і народу Данії у березні», – сказав він.

«Ми також хотіли б зробити інвестиції у довгострокове відновлення України. Коли ви зверталися до данського парламенту, президенте Зеленський, ви попросили Данію очолити відновлення Миколаєва. Сьогодні ми відповіли згодою на цю пропозицію, і ми з нетерпінням чекаємо на цю співпрацю з вами та іншими міжнародними партнерами», – цитує Метте Фредеріксен Європейська правда.

Також прем’єр-міністерка Данії анонсувала збільшення військової допомоги Україні на 600 млн данських крон (90 млн доларів)

Нагадаємо, 21 квітня в українську столицю прибули прем’єр-міністри Іспанії Педро Санчес та Данії Метте Фредеріксен. Вони зустрілися з Володимиром Зеленським, а також відвідали звільнену від російських окупаційних військ Бородянку.

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