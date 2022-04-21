Заморожені російські активи можна використати як репарації для України, –міністр фінансів

Україна розраховує, що репарації для відновлення її інфраструктури після війни забезпечуватимуться, в тому числі, із заморожених активів російської федерації за кордоном. Про це повідомив у Вашингтоні міністр фінансів України Сергій Марченко, передає Укрінформ.

«Звичайно, ми розраховуємо на заморожені російські активи як на частину репарацій», – зауважив міністр.

Він також зазначив, що надходження коштів для відновлення зруйнованої інфраструктури України можуть бути забезпечені за рахунок додаткових фінансових заходів проти росії.

На запитання про які суми йдеться, якщо говорити про післявоєнне відновлення, він відповів: «Це сотні мільярдів доларів».

Водночас міністр зазначив, що українська урядова делегація, яка прибула цього тижня до США в період весняних зібрань МВФ і Світового банку, зосереджена на консолідації міжнародної підтримки України. За його словами, наразі увага сфокусована на забезпеченні нагальних потреб, організації всіх видів допомоги Україні, у тому числі, фінансової. Це необхідно передусім для безперебійного забезпечення бюджетних виплат, нарахування пенсій, функціонування лікарень тощо.

«Нагальна потреба для нас – залучити кошти, щоби люди не відчували, що йде війна», – зазначив міністр. Однак пріоритетним, за його словами, наразі є забезпечення перемоги, що, в першу чергу, передбачає фінансування потреб армії.

З цією метою, за його словами, проводиться інтенсивна робота з міжнародними партнерами й фінансовими інституціями. У цьому зв’язку він назвав «надзвичайно важливою» роль МВФ і Світового банку.

«Це – інструмент довіри. Багато країн довіряють цим інституціям і вважають, якщо ці установи створили певний механізм для підтримки України, то й вони також готові долучатися до нього», – пояснив міністр.

Він зазначив, що кошти від іноземних партнерів залучаються на різних умовах, однак пріоритетним вважається отримання грантів. Крім того, за його словами, Україна хоче одержати частину спеціальних прав запозичень, які країни отримали в 2021 році після пандемії COVID-19 і не використали. Для української сторони наразі є також прийнятними кредити на пільгових умовах, зокрема, на термін 15 років під 1%.

Міністр підкреслив, що наразі забезпечуються певні інструменти для цього. Наприклад, МВФ створив спеціальний адміністративний рахунок для залучення грантів та внесків інших країн. Світовий банк також створив траст-фонд. Крім того, за словами Марченка, така взаємодія відбувається і на двосторонній основі з окремими країнами.

Ще один інструмент залучення коштів – це випуск в Україні військових облігацій.

«Я, до речі, закликаю українців їх купувати. Це той інструмент, який допомагає нам виживати в цих складних умовах і здійснювати всі необхідні виплати», – підсумував міністр фінансів.

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