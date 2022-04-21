Українські захиснники збили ще чотири повітряні цілі ворога

20 квітня угруповання Повітряних Сил Збройних Сил України уразило чотири повітряні цілі російських окупантів: три безпілотних літальних апарати та одну крилату ракету. Про це йдеться у Facebook Командування Повітряних Сил ЗСУ.

Ззначається, що через несприятливі погодні умови 20 квітн бойова авіація російських окупантів майже не застосовувалась у районах ведення активних бойових дій. Втім противник продовжує застосовувати ракетне озброєння та БпЛА різних типів.

За добу 20 квітня протиповітряною обороною Сухопутних військ та Повітряних Сил Збройних Сил України знищено чотири повітряні цілі російських окупантів:

три безпілотники (ОТР типу Орлан-10);

одну крилату ракету.

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