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У Попасній знищили загін лівійців та сирійців, – Данілов

Ольга Денисяка

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Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов заявив, що у Попасній на Луганщині збройні сили України знищили загін лівійців та сирійців. Про це він повідомив у інтерв’ю НВ.

«Ми маємо на сьогодні світлини саме цих людей, які були знищені в місті Попасна Луганської області. Складно сказати, які вони вояки. У наш інші кліматичні умови. І війна, мабуть, інша. Думаю, що вони не зовсім очікували те, що тут побачили», – заявив Данілов.

За його словами, загін був знищений повністю. До його складу входили приблизно 20−25 осіб.

Водночас Данілов зауважив, що зараз складно оцінити, скільки найманців з інших краї перебуває на території Донецької, Луганської областей, які були частково окуповані з 2014 року.

«Але я не думаю, що їх тисячі. Це може бути 300−500 [осіб]: вони фізично більше завезти не можуть, тому що у них там так само йде війна, бойові дії», – додав Данілов.

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