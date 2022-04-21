У Бородянці виявили дві братські могили

У селищі Бородянка на Київщині виявили дві братських могили з тілами дев’ятьох місцевих мешканців, серед загиблих є 15-річна дівчина. Про це йдеться у Facebook поліції Київської області.

Так, 20 квітня на території селища Бородянка виявили два місця поховання мирних громадян, вбитих російськими окупантами. В одній могилі були двоє товаришів 35-ти років, а поряд дівчина-підліток 15 років.

В другому місці захоронення правоохоронці виявили тіла шести людей – 4 чоловіка та 2 жінки. Особи чотирьох вдалося ідентифікувати – це також місцеві мешканці, імена двох загиблих людей поки залишаються невстановленими. Начальник поліції Київщини Андрій Нєбитов, криміналісти та слідчі оглянули захоронення.

«Ці люди були вбиті окупантами, у деяких із загиблих є ознаки катувань. Хочу підкреслити, що ці люди – цивільні. Російські військові свідомо розстрілювали мирних людей, які не чинили жодного опору та не становили жодної загрози», – заявив очільник поліції Київщини Андрій Нєбитов.

Тіла всіх загиблих доставили до моргів Київщини для подальших експертиз. Згодом ідентифіковані тіла передадуть родичам для поховання.

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