ОСТАННІ НОВИНИ

У Бородянці виявили дві братські могили

Ольга Денисяка

|

У селищі Бородянка на Київщині виявили дві братських могили з тілами дев’ятьох місцевих мешканців, серед загиблих є 15-річна дівчина. Про це йдеться у Facebook поліції Київської області.

Так, 20 квітня на території селища Бородянка виявили два місця поховання мирних громадян, вбитих російськими окупантами. В одній могилі були двоє товаришів 35-ти років, а поряд дівчина-підліток 15 років.

В другому місці захоронення правоохоронці виявили тіла шести людей – 4 чоловіка та 2 жінки. Особи чотирьох вдалося ідентифікувати – це також місцеві мешканці, імена двох загиблих людей поки залишаються невстановленими. Начальник поліції Київщини Андрій Нєбитов, криміналісти та слідчі оглянули захоронення.

«Ці люди були вбиті окупантами, у деяких із загиблих є ознаки катувань. Хочу підкреслити, що ці люди – цивільні. Російські військові свідомо розстрілювали мирних людей, які не чинили жодного опору та не становили жодної загрози», – заявив очільник поліції Київщини Андрій Нєбитов.

Тіла всіх загиблих доставили до моргів Київщини для подальших експертиз. Згодом ідентифіковані тіла передадуть родичам для поховання.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Великдень під час війни: як відбудуться освячення кошиків та богослужіння у Львові
Ольга ДЕНИСЯКА
Великдень під час війни: як відбудуться освячення кошиків та богослужіння у Львові

Цьогоріч Великдень у Львові буде особливим: традиційних нічних богослужінь не буде, а гаївки пройдуть у значно скромнішо...

Журналісти знайшли окупанта і дружину, яка «дозволила» йому ґвалтувати українок
Наталя Дуляба
Журналісти знайшли окупанта і дружину, яка «дозволила» йому ґвалтувати українок

Журналісти-розслідувачі проєкту «Схеми» спільно з російською редакцією Радіо Свобода ідентифікували російського військов...

Великодні богослужіння у римо-католицьких храмах Львова: розклад
Наталя ДУЛЯБА
Великодні богослужіння у римо-католицьких храмах Львова: розклад

Вже цієї неділі, 17 квітня, християни західного обряду відзначатимуть Великдень. У Львові святкові служби відбудуться у ...

«АТБ» допоможе волонтерським рухам безкоштовно доставити гуманітарні вантажі
Анастасія ПИЖ
«АТБ» допоможе волонтерським рухам безкоштовно доставити гуманітарні вантажі

Найбільший український національний ритейлер «АТБ» впровадив можливість оперативної безоплатної доставки гуманітарних ва...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів