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США запровадили нові санкції проти Росії

Анастасія Диняк

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Сполучені Штати Америки знову розширили перелік санкцій проти РФ. Про це повідомили у пресслужбі Міністерства фінансів США.

Так, до санкційного списку додали 29 фізичних та 40 юридичних осіб. Серед них російський канал «Царьград», який належить бізнесмену Костянтину Малофеєву.

Окрім того, до переліку потрапили особи, пов’язані з банками «Открытие» та «ТрансКапіталБанк».

Також США запроваджують візові обмеження щодо 635 громадян росії, які причетні до придушення свободи слова, діяльності, що загрожує територіальній цілісності України.

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