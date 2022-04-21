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Секрети приготування смачної піци від професіоналів

Омелян Шевчук

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Серед страв, які хочеться спробувати приготувати самостійно, особливо вирізняється піца. Львів дає можливість не лише експериментувати, а й замовляти її з доставкою у ресторані sushi-go.com.ua, де її готують досвідчені кухарі. А якщо хочеться спробувати зробити її самостійно – ось кілька лайфхаків від італійських піцайоло.

Як приготувати найкращу піцу у Львові

Не секрет, що приготування піци – надскладне завдання, адже хочеться зробити так, як у ресторані, й при цьому не витрачати багато грошей. Для того, аби досягти такого результату, потрібен час та досвід, або ж знання кількох особливостей, які в цьому допоможуть.

Наприклад, італійські піцайоло, які лишень починають навчатись приготування страви, використовують для цього процесу класичне дріжджове тісто. Вважається, що ж ним упоратись легше, воно м’яке та пухке, легше піддається впливу, а також менше підгоряє під час запікання. А ось листкове там не шанують, оскільки, маючи тонкі шари, воно дуже легко згорає.

Не використовують у Італії й качалку для тіста: для того, аби надати йому правильної форми й розкотити столом, використовуються руки, якими працювати значно легше та зручніше.

Варто також пам’ятати, що корж, навіть створений з дріжджового тіста, потребує захисту від надмірного пересушування. Для цього використовують велику кількість начинки, особливо вологої, що допомагає позбутись зайвої скоринки.

Форму, у якій запікається піца, або деко змащують попередньо оливковою або соняшниковою олією. Це робиться для того, аби вберегти корж від пригоряння, а також додасть рум’яності та хрумкості скоринці. Інколи використовують навіть звичайнісіньке вершкове масло.

Існує й нюанс, який допоможе не перетворити страву на погану ще до того, як вона буде відправлена у піч. Для цього необхідно начинку на корж викладати безпосередньо перед тим, як вкладати піцу на деко, не даючи їй стояти на столі або на кухні певну кількість часу. У такому випадку тісто не встигне просякнутись вологою від овочів та м’яса й стати слизьким.

Важно зорієнтуватись з кількістю начинки? Все досить просто! Чим товстішим виходить тісто – тим більше потрібно додавати інгредієнтів. Так, американські піци на товстому тісті мають багатошарову начинку, яка допомагає вберегти коржі від сухості. А ось тонкий італійський варіант – навпаки, містить значно менше начинки.

Купити піцу у Львові з доставкою

Також можна замовити піцу у місті Льві з доставкою, використовуючи для цього ресторан Суші-Го. Заклад пропонує не лише унікальні страви з сонячної Італії, та навіть японські смаколики, які можна додати до м’ясних або веганських коржиків.

У ресторані є власна доставка, яка складається з широкого штату кур’єрів. Ресторан пропонує доставку на безкоштовній основі, й отримати власне замовлення можна не лише у місті Львів, а й за його межами, у найближчих поселеннях, повний список яких можна знайти на сайті компанії!

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