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Російські окупанти вбили в Україні 208 дітей

Ольга Денисяка

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Станом на 21 квітня щонайменше 584 дитини постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії росії. 208 дітей загинуло та 376 отримали поранення різного ступеня тяжкості. Про це йдеться у Facebook Офісу генпрокурора.

Згідно з даними ювенальних прокурорів, найбільше постраждало дітей у Донецькій області  – 119, Київській – 113, Харківській – 91, Чернігівській – 57, Херсонській – 44, Миколаївській – 41, Луганській – 36, Запорізькій – 25, столиці – 16, Сумській – 16, Житомирській – 15.

Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 1141 заклад освіти, з них 99 зруйновано повністю.

Ці цифри не остаточні, оскільки досі триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

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