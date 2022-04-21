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росія відмовилась від великоднього перемир'я

Ольга Денисяка

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росія відповіла відмовою на пропозицію генерального секретаря Організації Об’єднаних Націй Антоніо Гуттеріша про введення в Україні чотириденної «великодньої гуманітарної паузи». Про це йдеться у Твіттері постійного представника України в ООН Сергія Кислиці.

Генеральний секретар ООН закликав встановити з 21 квітня «великоденну гуманітарну паузу» для організації гуманітарних коридорів і евакуації цивільних. росія озвучила свою позицію на засіданні Радбезу.

Представник росії в ООН заявив, що «неправдиво і нещиро звучать заклики до миру і припинення вогню». Він стверджує, що перемир’я є «прагненням дати київським націоналістам і радикалам перерву для того, щоб вони могли перегрупуватися». Також за його словами це дозволить українській стороні «влаштовувати нові нелюдські провокації і запускати нові фейки про дії російських солдатів».


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