росія може готувати обстріли залізниці на заході України

Центр протидії дезінформації при РНБО України попереджає, що окупанти можуть планувати обстріл залізничної інфраструктури західних регіонів України. Про це йдеться у Телеграмі відомства.

Зазначається, що у двох про російських Telegram-каналах, які ведуть медіасупровід війни рф проти України, з’явилася інформація про отримання росіянами «повного і точного списку координатів залізничних мостів Західної України». Водночас зазначають, що «мостоповалу бути».

В РНБО зауважують, що відомості про розташування об’єктів залізничної інфраструктури України, зокрема щодо віадуків та мостів, ніколи не були державною таємницею та перебувають у вільному доступі.

Експерти Центру не виключають, що такі інформаційні вкиди можуть бути частиною ворожої інформаційно-психологічної операції, спрямованої на нагнітання панічних настроїв серед українців, що перебувають у західних регіонах. Проте, зважаючи на погрози «щодо атаки натівських колоній зі зброєю для України, не можна повністю виключити можливості реалізації такого плану».

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