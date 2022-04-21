росія готується застосувати стару радянську техніку

Через значні втрати армія росії вже готується застосовувати застарілу радянську військову техніку. Про це йдеться у Facebook Генштабу ЗСУ.

У повідомленні йдеться, що спротив української армії завадив російським планам швидко досягнути мети. Відтак через великі втрати окупантам потрібно постійно поповнювати особовий склад та військову техніку.

За даними Генштабу, для відновлення своїх бойових спроможностей ЗС росії все частіше вдаються до використання техніки радянського виробництва, яка довгий час (з 1970-х років) перебувала на базах зберігання.

Значна увага приділяється збільшенню можливостей артилерійських та ракетних підрозділів для здійснення безперервних обстрілів українських міст. Зокрема, протягом квітня:

з арсеналу ракетно-артилерійського озброєння (РАО) (Уссурійськ, Приморський край) Східного ВО знято 18 САУ «Мста-С»;

з 94 арсеналу ГРАУ (Омськ) – 28 САУ «Акація»;

з арсеналу комплексного зберігання РАО (Гагаринський, Свердловська обл.) центру матеріально-технічного забезпечення Центрального ВО здійснюється переміщення до бази зберігання РАО (Новочеркаськ) 15 САУ «Мста-С», 5 САУ «Акація», 20 САУ «Гвоздика»;

з 109 арсеналу ГРАУ (Батарейна, Іркутська обл.) – 15 РСЗВ «Ураган» та 11 ТРК «Точка-У».

Крім того, у н.п. Києвський (Московська обл.) зафіксовано переміщення ешелону у складі: 6 РСЗВ «Град»; 8 РСЗВ «Ураган» та 7 ТЗМ РСЗВ «Ураган». За попередніми даними техніка знята з арсеналів Західного ВО.

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