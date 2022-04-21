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Окупанти розстрілюють волонтерів та ізолюють захоплені міста, – розвідка

Ольга Денисяка

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росіяни повністю ізолюють від України окуповані населені пункти, забороняють евакуацію та не допускають волонтерів. Про це йдеться у Facebook Головного управління розвідки Міноборони.

Так, станом на 21 квітня заблоковано всі окуповані населені пункти у Великобурлуцькому районі Харківської області. Виїзд можливий виключно на територію росії.

Також розвідка стверджує, що діє абсолютна заборона на доставку гуманітарних вантажів з контрольованої Україною території. Місцевих жителів попередили про те, що волонтерів, які намагаються доставити допомогу – розстрілюють. Нещодавно стало відомо про розстріл волонтерів, які їхали з селища Шевченкове.

Крім того, за даними розвідки, з 20 квітня в районі відсутній мобільний зв’язок. Багато населених пунктів залишились без електропостачання. Не працюють банкомати, а продукти продаються за значно завищеними цінами. Відсутня медична допомога та постачання ліків. Дороги, в тому числі ґрунтові – мінуються.

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