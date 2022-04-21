На Росії горить одна з головних будівель НДІ Міноборони

У Твері спалахнула головна будівля 2-го центрального науково-дослідного інституту Міністерства оборони РФ, повідомляє Українська правда.

Повідомляється про одного загиблого та ще близько 30 постраждалих під час пожежі.

Дах палаючого оборонного НДІ обвалився.

НДІ у Твері – центр з розробки теорії озброєння протиповітряної та повітряно-космічної оборони країни, що розробляє навігаційні прилади, системи управління, наведення та орієнтації апаратів наземного, повітряного та космічного базування.

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